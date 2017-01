Editorial Un impuls a una mobilitat més sostenible i saludable

Des de EL PERIÒDIC D’ANDORRA fa temps que fem campanya per una mobilitat més sostenible i per un impuls dels desplaçaments en bicicleta. L’enquesta que ha realitzat el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat –demà finalitza el termini per participar-hi– pregunta a la ciutadania quins són els seus hàbits de transport i si estaria disposada a pagar –i quant– per un servei de bicicleta elèctrica.



Imaginin que una xarxa viària com l’andorrana, saturada de vehicles, amb trànsit dens en hores punta, no estigués ni la meitat d’ocupada per automòbils gràcies a la sensibilitat ciutadana que, a l’estil de ciutats com Amsterdam i cada vegada més Barcelona, es mouen d’un punt a l’altre sobre dues rodes i sense motor. Menys contaminació i més salut.

Ara bé, tots sabem que per a que una iniciativa així funcioni cal una xarxa de carrils bici adequada, no només en trams molt curts i amb un espai per al ciclista molt estret. També fa falta conscienciació, tant pel conductor de cotxe com per al ciclista, ja que les normes de circulació s’han de respectar des de les dues bandes.



Una flota de bicicletes elèctriques (a EL PERIÒDIC ja fa mesos que l’equip de redacció gaudeix de dues bicicletes elèctriques, batejades cadascuna com la Pericleta) per als desplaçaments curts beneficiaria tant la qualitat de l’aire –de la qual s’acaba de difondre que en l’últim mes ha estat regular– com la imatge del país, que es convertiria en un destí més amable per al turista. A poc a poc, a més, s’hauria d’anar desplegant una xarxa de carril bici per tot el país, ja que amb un giny elèctric es podrien salvar les pendents i les distàncies i moure’n de parròquia en parròquia.



Somiar és gratis, però és la petició que li hem deixat als Reis per complir els pròxims mesos.