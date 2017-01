Editorial Una consigna molt senzilla: «Si beus, no condueixis»

«Si beus, no condueixis». Una consigna senzilla, cèlebre des d’aquell anunci amb el consell d’Steve Wonder que va difondre la Direcció General de Tràfic (DGT) espanyola l’any 1985. Ha plogut, però el lema és més vigent que mai. En tan sols tres setmanes, la Policia ha detingut una vintena de persones en el marc de la campanya de controls d’alcoholèmia que intensifica cada any per les festes nadalenques, en què les sortides nocturnes són més habituals.



Tot i que cada vegada hi ha més consciència, no hi ha setmana que no s’enxampin conductors que han begut per sobre del permès: el límit és 0,50 grams d’alcohol per litre de sang, i fins als 0,80 g/l la sanció és administrativa, i a partir d’aquí hi ha conseqüències penals i una detenció assegurada.



Sense predisposició a sermonejar ningú, conduir sota els efectes de l’alcohol o de substàncies estupefaents posa en risc la vida de la resta d’usuaris de la via. Si un o una no s’aprecia la seva existència és cosa seva, però amb un volant entre les mans esdevé una veritable màquina letal en potència. El perill és matar una persona que circula correctament, o atropellar mortalment un vianant, o provocar un accident múltiple, o lesionar molt greument els passatgers del vehicle...



L’habitual és que entre els grups que surten de festa el que condueix no begui, o que s’opti per agafar un taxi. No obstant això, correm el risc de dir que per un parell de copes no passa res, o que hem sopat el suficient per a que l’alcohol no ens faci efecte, o que és un trajecte molt curt. No s’hi valen les excuses: la combinació alcohol més conducció és letal.



Caminem o agafem un taxi, però no arrisquem la vida dels altres per la nostra deixadesa.