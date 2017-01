Editorial La neu deixa de ser el manà sense una oferta afegida

Encara que més de 370.000 esquiadors han gaudit de les estacions del país durant aquestes festes nadalenques, el cert és que els responsables dels dominis pregaven perquè l’anticicló marxés i per fi es produïssin precipitacions en forma de neu com les d’ahir. El nou any ha portat la neu, un bé que s’està convertint en escàs en comparació a anys enrera. Es tracta d’un fenomen que es repeteix a tot el Pirineu i al qual ens haurem d’acostumar a causa d’un escalfament global del Planeta que alguns encara s’entesten en ignorar. Les nevades van coincidir amb una jornada tècnica organitzada per Ski Andorra que va permetre descobrir el potencial de les estacions d’esquí andorranes. La capacitat de transport d’esquiadors s’eleva a 160.000 cada hora i la inversió en canons de neu assegura la pràctica de l’esquí en situacions bastant adverses, una situació que no es reprodueix en les estacions competidores. Malgrat tot, la neu continua sent un element indispensable per garantir les millors condicions per practicar un esport que a Andorra és sinònim de riquesa, i sense el qual seria impensable un país turístic que ha emergit d’una societat rural.

És en aquest sector on queda demostrat que cal sempre innovar per no perdre una clientela que és molt exigent i que aprecia tot el que envolta l’esquí (apres-ski). És en aquest punt on cal incidir per oferir una oferta diferenciada mantinguin Andorra al capdavant de les destinacions de neu.

Comerç i oci han de saber situar-se a l’avantguarda per aprofitar el volum de turistes que ens visiten a l’hivern, i que ho fan atrets per les alternatives que troben al Principat. La neu per si sola deixa de ser el manà que cau del cel, però sí s’ha d’aprofitar per impulsar altres sectors i activitats.