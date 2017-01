Editorial Un acord desconcertant pel que fa al personal dels hotels

Els empresaris podran contractar personal de la quota general sense titulació ni experiència si garanteixen una formació, segons la modificació que ha aprovat el Consell de Ministres del reglament de la quota general. L’objectiu de la modificació és, segons argumenta el Govern, facilitar la contractació de treballadors fixos de l’estranger i satisfer d’aquesta manera la demanda dels empresaris, que es queixen precisament dels problemes que tenen a l’hora d’incorporar a la plantilla mà d’obra de fora d’Andorra. El nou sistema facilitarà la contractació perquè no s’exigirà una titulació de caràcter estatal o un any d’experiència en el sector mitjançant un document oficial de vida laboral si, a canvi, s’assumeix unes obligacions en matèria de formació del contractat encara que serà determinant l’opinió del Servei d’Ocupació i els motius que presenti l’empresa.

Segons detalla el Govern en un comunicat, el text aprovat preveu que quan no es pugui acreditar una titulació de caràcter estatal o una experiència mínima d’un any, es podrà contractar igualment el treballador si el Servei d’Ocupació conclou la idoneïtat de la persona sol·licitant per al lloc de treball en qüestió i l’empresari assumeix unes obligacions en matèria de formació del treballador.

S’ha d’aplaudir la iniciativa de facilitar la demanda dels empresaris si aquesta aporta estabilitat i acaba amb les dificultats actuals per confeccionar les plantilles. Més dubtes genera, en canvi, la decisió de rebaixar en 100 euros el salari mínim que han de cobrar les cambreres i recepcionistes d’hotel. Lògicament les empreses notaran un estalvi en la nòmina que paguen a costa de precaritzar més aquestes feines i, també per lògica, tindran més dificultats a l’hora de contractar algú perquè vingui a treballar a Andorra. La mesura és desconcertant i es troba a faltar més explicacions del Govern.