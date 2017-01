Editorial La reforma de la llei de la funció pública avança

La ministra de Funció Pública i Reforma de l’Administració, Eva Descarrega va presentar ahir els resultats d’una enquesta que ha de servir com a base per la reforma de la Llei de la Funció Pública. Una enquesta feta a més de sis-cents membres de l’administració, tan eventuals com funcionaris que deixa de relleu que la majoria d’ells (gairebé un 90%) voldria un sistema disciplinari diferent del que hi ha, és a dir, una sèrie de protocols que permetin sancionar els companys que no realitzen la seva feina tal com ho haurien de fer.

És una dada que segur que sorprèn a més d’un, però que si es parla amb algú del cos de funcionaris, sigui quina sigui el seu lloc dins l’administració, podrà explicar casuística variada sobre companys que fan les mil i una per treballar menys o eludir les seves responsabilitats. Evidentment no són la majoria, però han aconseguit que el col·lectiu se’n vegi afectat pel que fa a la imatge, i alhora que els seus companys hagin de fer la feina que els pertoca i la dels que no la fan. L’altra dada curiosa: els salaris. La majoria (més d’un 85%) no estan d’acord amb la seva retribució mensual pel lloc de feina que ocupen, cosa que va aclarir ministra Descarrega explicant que és una percepció lògica a causa de la congelació dels salaris que han patit els darrers anys. Si fa no fa la mateixa que deuen tenir la immensa majoria dels treballadors d’aquest país, tant al sector públic com al privat.

Aquesta enquesta és un primer pas per començar a plantejar les línies de la reforma de Descarrega, que manté el calendari i es marca el mes de juny com el moment en què l’avantprojecte estarà enllestit i es podrà començar a discutir al Consell General. De moment, sembla que el clima és cordial i que la ministra ha aconseguit que tot vagi avançant una mica més ràpid.