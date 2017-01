Editorial Dades positives que s’han de llegir sense eufòria

L’any passat es va tancar amb 8.534 establiments actius inscrits al Registre de Comerç, el que representa 452 establiments més, un 5,6%, que els inscrits a la mateixa data del 2015, segons les dades fetes públiques ahir pel Departament d’Estadística. Aquest augment s’entén pel balanç positiu que durant el 2016 ha presentat la creació neta d’establiments, en inscriure’s 879 noves altes per 427 baixes. La secció comerç i reparació de vehicles de motor és, amb un 33,1%, la que més establiments té registrats amb 2.828. Respecte al 2015 ha augmentat en un 2,6% (73 establiments més). En segon lloc, se situa la secció activitats immobiliàries i de lloguer; serveis empresarials, amb 1.894 establiments, un 22,2% del total i, durant el 2016, ha registrat un augment del 14,9%, amb 246 establiments més, respecte a l’any anterior. En tercer lloc, la secció hoteleria compta amb 1.008 establiments registrats, l’11,8% del total, i presenta un increment interanual del 2,9%, amb 28 establiments més. En quart lloc se situa la secció construcció, que registra un total de 781 establiments, el 9,2% del total, amb 10 establiments més i un augment de l’1,3% respecte al 2015.

Són dades positives . Tot el que no sigui recessió s’ha de donar per bo després de tants anys negatius i amb caigudes que no tenien final. Les dades de l’any passat permeten respirar cert optimisme i vindrien a confirmar una petita millora, encara que aquesta no ha arribat a les famílies treballadores. Que s’hagin obert més establiments dels que s’han tancat representa que es comença a consolidar una confiança en l’economia que anima a la inversió.

Les dades, però, han de tenir una lectura conservadora perquè encara es fa difícil parlar de recuperació mentre els principals sectors econòmics estan travessant encara per moments difícils.