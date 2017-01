Editorial D’entrada, primer en català a tot arreu

Els andorrans estem acostumats al poc ús del català en el sector de la restauració. I en el comerç en general, on massa sovint l’idioma que s’empra en un primer contacte és l’espanyol, malgrat que aquest no és la llengua oficial del país. El Ministeri de Cultura considera que el català és patrimoni d’identitat del país i un element que cohesiona la població, i per aquest motiu han presentat la campanya Per començar, en català. L’objectiu és clar: promoure la llengua oficial en la restauració i fer complir els drets i deures que emanen de la Llei d’ordenació de la llengua, segons va explicar ahir en la presentació de la campanya la ministra Olga Gelabert.

La diversitat demogràfica i la rotació laboral són dos fenòmens que perjudiquen el català i fan que es vegi amenaçat com a primera llengua d’ús del país. Perquè una cosa és el coneixement i l’altre, molt diferent, l’ús que se’n fa del català en els escenaris més quotidians.

És en aquest àmbit on les institucions poc hi poden intervenir, a banda de mantenir la insistència. El mal hàbit de moltes persones en adreçar-se primer en espanyol perjudica la nostre llengua i, a més, posa través a normalitzar el català en la restauració i a facilitar l’aprenentatge dels treballadors.

La campanya del ministeri consisteix en unes estovalles que tenen imprès el lema de la campanya, Per començar, en català, i se’n repartiran 200 a cadascun dels 928 establiments del país.

S’ha de veure com una iniciativa simbòlica que tindrà poc efecte si realment la població no és conscient que l’ús al carrer del català és assegurar que sigui una llengua viva –no vol dir això que estigui en risc– i que no ajudem ningú quan en un primer contacte fem servir un altre idioma perquè pensem que en català no ens entendran.