Editorial Dispositiu per detectar casos de pobresa energètica

El Departament d’Afers Socials ha activat un dispositiu de seguiment social destinat a les famílies que poden patir una situació de pobresa energètica durant el temporal de fred que afecta el país aquests dies.

Des d’ahir les 12 treballadores socials de les parròquies, coordinades pel Servei d’Atenció Immediata de l’Àrea d’Atenció a les Persones i les Famílies, contacten amb totes aquelles famílies identificades amb risc de patir pobresa energètica per valorar les seves necessitats i facilitar-los els recursos adients. Segons va informar ahir el ministre Carles Àlvarez, es presta atenció especial a les persones grans que viuen soles i a famílies amb infants a càrrec, i se’ls ofereixen solucions adaptades a cada cas, que poden passar, per exemple, per comprar radiadors o elements necessaris per afrontar la situació de fred. En aquest casos allò que se sol dir de «millor prevenir» s’ha d’aplicar de manera molt escrupolosa per evitar situacions a lamentar.

Es pot dir que una llar està en situació de pobresa energètica quan és incapaç de pagar una quantitat de serveis de l’energia suficient per a la satisfacció de les seves necessitats domèstiques o quan la persona es veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingressos a pagar la factura energètica del seu habitatge. En situacions de neu i fred siberià que estan provocant temperatures extremes el consum es dispara i hi ha famílies a Andorra que no poden pagar la factura de la llum o del gasoil i es veuen obligades a tenir la calefacció apagada.

És una llàstima que en una societat de benestar es produeixen casos com aquests, que són el reflex del fracàs per garantir a tothom una vida normal, però no s’hi val tancar els ulls i almenys s’ha de procurar cobrir les necessitats bàsiques.