Editorial Sense impunitat per als malfactors

Crits, alguna empenta i un cordó policial van alterar la tranquil·litat habitual de la part alta d’Escaldes dimecres passat. Les primeres informacions apuntaven una agressió a un venedor, ara sabem que l’agressió va ser d’uns joves que volien robar unes ulleres en una botiga, i que no va ser l’únic dels robatoris que va haver-hi a la zona. Sembla que la part d’alta d’Escaldes està de pega, ja que uns actes de vandalisme i robatoris de poca quantitat de diners van tenir lloc relativament a prop d’allà fa poques setmanes.



Malgrat no ser res greu, sí que es van encendre els llums d’alarma perquè no hi estem gaire acostumats a aquests actes, però els d’abans d’ahir s’hi sumen, i ja comencen a augmentar els casos d’aquesta mena que passen al país. Evidentment, no és una alarma nacional, però si hi sumem l’agressió d’un pare i el seu fill a pistes a finals del mes passat, sí que tenim una sèrie d’accions que fan que tots plegats ens haguem de posar alerta.



És evident que les coses han canviat, que aquell país on deixaves el cotxe obert i les claus posades al contacte, o la porta de casa oberta sense cap problema ja no són actituds tan habituals, ja que ara hi ha gent que abans no hi era, o gent que tot i ser-hi no s’hi atrevia tant. No podem dubtar de la seguretat que tenim, segueix essent molt i molt bona i vivim en un país molt tranquil.



Esperem que siguin tan sols episodis esporàdics que no vagin més enllà i que no es converteixin en una tònica habitual. El que sí que cal és agilitat i mà dura a l’hora de resoldre aquests temes, que ningú no es pensi que amb actes així té garantida la impunitat, perquè això sí que ens faria encendre els llums d’alarma.