Editorial Indicadors per una bona temporada d’hivern

Neva, i això és importantíssim. Sense la neu probablement el país tindria molts problemes. Però la mateixa neu que és positiva, de ben segur que espanta a més d’un per venir a fer turisme al país, de la qual cosa en podem extreure que està molt bé que nevi, però tampoc cal que ho faci més del compte.



En tot cas, la neu que tenim és de primera pels amants de l’esquí, així que possiblement serà una temporada amb força dies d’esquí venuts. Un bon indicador.



Un altre dels indicadors positius és el de contractació de professionals a través de les quotes d’immigració. Aquestes avancen a bon ritme, cosa que vol dir que els sectors relacionats amb hosteleria i turisme, i en menor grau comerç, necessiten més gent per tal d’afrontar la temporada. Un altre punt a favor que aquest pugui ser un bon hivern.



L’ombra de la crisi és llarga, molt llarga i sembla que del sotrac econòmic no n’acabem de sortir del tot. Alguns que abans parlaven de brots verds (els optimistes), ara asseguren que ja s’ha acabat. Altres diuen que ens hem acostumat a viure d’una manera molt més austera i que, per tant, no n’hem sortit (els més pessimistes). En tot cas, un bon hivern ajudaria a tenir com a mínim la percepció que tot va passant, i poder centrar-nos en com no l’hem de tornar a espifiar i ser prudents pel que vingui en el futur, ja que com sempre s’ha dit, l’home és l’únic animal que ensopega dos cops amb la mateixa pedra.



I si som dels optimistes, n’hi ha que es miren el Museu Thyssen com un possible bon reclam per turistes, i a jutjar pel que s’està dient, serà un espai de primera categoria capaç d’agradar a tot visitant.



És bo que anem sumant punts positius, que a hores d’ara, ens és ben necessari.