Editorial 35 quilòmetres d’indignació al peatge del Túnel del Cadí

Divendres va nevar, sí. Un fet que no és insòlit al Pirineu i que s’hauria d’emmarcar dins de la normalitat de l’hivern, quan fa fred, neva i plou. Però no va ser un dia normal per als milers de conductors que van tenir la mala sort d’optar per un dels peatges més cars d’Espanya i es van trobar amb un col·lapse monumental, més propi d’altres països menys avançats i, sobretot, menys acostumats a la neu en cotes altes.

La carretera C-16 presentava a dos quarts de nou de la nit 35 quilòmetres de cua a l’altura del Túnel del Cadí a causa de la nevada que hi va haver durant la tarda. La neu es va transformar més tard en pluja, fet que va facilitar que les màquines llevaneus poguessin deixar la carretera neta. 35 quilòmetres de cues de vehicles, la majoria d’ells en direcció a Andorra amb famílies i esquiadors que es van veure perjudicats pel que fa als seus plans de cap de setmana.

Tot un nyap de grans dimensions perquè tot era previsible, tant la nevada que havien anunciat els meteoròlegs com la gran afluència de vehicles cap a la Cerdanya i Andorra. L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha assegurat que presentarà una queixa formal al Govern, en considerar que la concessionària del túnel, Abertis, havia d’haver obert les barreres del peatge per millorar la situació. L’empresa va cobrar religiosament a tots els conductors per un servei que no va oferir, atès que qui opta pel túnel ho fa com a via ràpida, i com alternativa a altres carreteres sense peatge.

El Govern català va privatitzar aquesta via de pagament el 2012 amb una concessió de 25 anys (fins el 2037). Es nota a faltar un comentari, un comunicat o una mínima crítica de l’Executiu de Catalunya al que va passar aquest divendres, que va provocar la indignació de molts ciutadans del país veí.