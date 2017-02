Editorial Rebaixar les rebaixes, la proposta del ministeri

El ministre de Turisme i Comerç, Francesc Camp, va explicar ahir que té damunt la taula una proposta, que ja ha traslladat als comerços, per retallar dos mesos el període de rebaixes, dels sis que hi ha actualment a quatre. Mig any de rebaixes, sense comptabilitzar períodes promocionals com l’Andorra Shopping Festival o el Black Friday són un període excessiu, segons el ministre, que creu que fins i tot pot ser contraproduent.

Dóna la sensació que Camp està en la línia correcta. L’abús de les rebaixes fa perdre l’atractiu per a les quals van ser ideades, que el consumidor esperi amb entusiasme el període d’oferta per adquirir un article de qualitat a un preu més baix. Aquesta ha de ser la motivació de les rebaixes, el generar la satisfacció d’una compra a un bon preu. Si la rebaixa és quasi permanent, es perd l’atractiu i tampoc té gaire sentit impulsar campanyes de promoció per captar visitants per a períodes concrets.

Camp considera que els comerços han d’evitar les promocions molt agressives perquè les botigues d’Andorra no s’han de conèixer a l’estranger només pel producte a baix preu sinó també que hi ha d’haver una experiència de compra molt positiva. Es tracta d’impedir que es consolidi una imatge de gran basar, les etiquetes són fàcils de posar però difícils de combatre, i és tasca del ministeri conjuntament amb els comerços d’acabar de definir la imatge que es transmet a l’exterior, la que ha de facilitar l’arribada de visitants que vulguin trobar una oferta atractiva i competitiva però amb més exigència, que la compra es converteixi en una activitat d’oci –«no només centrada en el preu», com indica el ministre– perquè està envoltada d’altres propostes per a un turisme diferent.