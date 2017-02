Editorial Els esforços recompensats per no perdre les tradicions

Sant Antoni a casa nostra és sinònim de tradicions. Aquest cap de setmana s’han celebrat els Encants de Sant Antoni a Escaldes-Engordany, amb una bona acollida i una bona recaptació de diners, que aniran a parar a Caritas Parroquial. Una tradició que s’emmarca a les d’aquestes dates, encara que una mica endarrerida, perquè en els últims anys s’ha anat espaiant en el temps l’escudella popular i els Encants, que abans coincidien en un mateix dia.



Precisament l’escudella de Sant Antoni és una de les tradicions més arrelades al nostre país, i a més, gaudeix d’un estat de salut increïblement bo. Aquesta festa popular s’ha convertit molt probablement en la primera d’integració dels nouvinguts, ja que l’acte popular permet que qualsevol persona hi assisteixi, i es faci així una mica més seva la parròquia on vagi a celebrar-la. Potser ens queda una miqueta més de feina si volem fer-ho extensiu a un públic més turístic, però llavors ens hauríem de qüestionar la gratuïtat d’aquesta activitat per evitar la massificació.



La qüestió és que les nostres tradicions gaudeixen d’una bona salut, però això no és casual, sinó que hi hagut un bon grapat de persones que durant les últimes dècades han fet esforços molt grans perquè l’escudella tingui la salut que té, però també les falles, El ball de l’ossa, o els encants d’aquest cap de setmana, per citar-ne només alguns.



Aquest esforç, fet per una banda, no podem negar-ho, amb el suport de l’administració, també s’ha d’agrair a tots els voluntaris que cada any fan possible totes aquestes activitats, que sense ànim de lucre i tan sols amb la il·lusió de poder veure l’èxit de l’activitat, i amb l’objectiu de seguir treballant perquè el país no perdi la seva essència.