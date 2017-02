Editorial Rescatar el Túnel d’Envalira o acabar el vial de Sant Julià?

El cap de Govern i el ministre d’Ordenament Territorial es van reunir ahir a Perpinyà amb el prefecte dels Pirineus Orientals, Philippe Vignes, per tractar de la millora del paviment i l’embelliment de la RN22 i la RN320 fins a la frontera, en el tram on la prefectura té les competències.

Després d’aquesta trobada ofician, i en una conversa amb aquest rotatiu, Toni Martí es va referir al tancament al trànsit del Port d’Envalira i al fet que el peatge del túnel quedi suprimit en aquestes circumstàncies, cosa que no va passar divendres a la tarda durant més de cinc hores, quan els conductors es van veure forçats a pagar el peatge per anar o tornar del Pas de la Casa.

El tancament no només va provocar molèsties a alguns conductors particulars, sinó també entre els transportistes de mercaderies, que van haver d’abonar el peatge del túnel sense cap alternativa gratuïta.

El cap de Govern va llançar ahir una proposta que s’ha de qualificar de sorprenent, com és que el Govern rescati la concessió del túnel. Segurament la idea tindrà moltes veus favorables en la ciutadania, com és normal davant la possibilitat d’acabar amb el pagament. Però des d’un punt de vista de la realitat, la proposta de Martí sembla difícil de concretar perquè les finances del Govern no estan en la situació d’afrontar un pagament que seria milionari. El Túnel d’Envalira va costar 74 milions d’euros de l’època, tenint en compte que es va començar a perforar el 1998 i es va obrir al trànsit el 2002. Si bé és cert que el Govern de Marc Forné va aportar una quantitat important per finançar les obres, la porció més important va anar a càrrec de l’empresa a canvi de la concessió, que acaba el 2048.

El rescat seria una gran notícia, però abans és necessari acabar el desviament de Sant Julià de Lòria, més urgent i d’utilitat.