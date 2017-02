Editorial Vuit milions de gràcies a tots els visitants

Vuit milions de persones van venir a visitar Andorra l’any 2016. Aviat es diu, però si ho comparem amb població o superfície som a l’elit mundial de receptors de turistes, cosa que no està gens malament.

Evidentment que hi ha gustos per tot i hi ha qui preferiria que els diners per la promoció turística es gastessin cap a una altra banda, cadascú té els seus (legítims) criteris, però el que no es pot negar és que a poc a poc anem recuperant les xifres d’abans de la crisi, que va fer que els turistes no vinguessin tant. Potser és agosarat dir que ja hem sortit de la crisi però el que és clar és que de mica en mica això millora, i que és impossible que una mala època duri eternament. Però que hi deu trobar el turista a Andorra? Molts pensen que per les compres no val la pena, que hi ha altres llocs a prop amb una oferta comercial més atractiva, altres pensen que per l’esquí no n’hi ha prou, que al Pirineu hi ha estacions més a prop dels grans nuclis poblacionals i més barates. Altres pensen que de muntanyes n’hi ha a tot arreu, i per fer excursions no cal anar fins Andorra. I si tot això ho edulcorem amb llargues cues i dificultats per aparcar, no val la pena anar a Andorra.

La qüestió és que, malgrat ser legítim que pensin això, s’equivoquen. 8 milions de persones pensen el contrari, 8 milions opinen que sí que val la pena. Pensem què deuen voler els turistes, fem l’exercici de reflexió de què busquem quan anem a passar uns dies fora. Bons restaurants?

D’això anem sobrats. Bons hotels a bon preu? Difícilment ens superen.

Bones estacions? Nosaltres tenim les millors! Oferta comercial? La tenim prou bé. Oci? No ens podem pas queixar. I no oblidem els paisatges insuperables. Bé, no està gens malament, no? Doncs això és el que busquem nosaltres i el que busquen els turistes que venen aquí.