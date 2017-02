Editorial La condició d’autoritat pública per als professors

L’USdA ha fet una demanda per atorgar als professors el rang d’autoritat. No es tracta que els docents puguin emular els policies a les aules, ni molt menys, sinó que davant d’algun conflicte amb pares i alumnes prevalgui l’opinió del mestre.

El sindicat d’ensenyament (SEP), en canvi, s’ha desmarcat d’aquesta petició i ha recordat que han hagut diverses converses amb el ministeri per tractar aquesta qüestió de cara a la futura llei d’educació. Segons el SEP, en cap moment es pot parlar de violència a les aules ni tampoc d’un augment dels conflictes amb els alumnes. Ningú pot negar, en canvi, que un gran nombre de professors se senten poc recolzats i reconeixen que hi ha un perfil d’alumnes que són problemàtics. El model d’ensenyament ha variat respecte de fa d’anys, deixant enrera la relació que es feia entre autoritat i severitat.

En alguns països els docents tenen la condició d’autoritat pública, que implica que els fets constatats pels professionals de l’ensenyament gaudeixen de presumpció de veracitat en les seves declaracions i informes. Aquestes lleis d’autoritat del professor pretenen fomentar la consideració i el reconeixement públic que els correspon als docents d’acord amb la seva important tasca i facilitar que puguin exercir les seves funcions en un clima d’ordre, disciplina i respecte. També permet que les faltes que es cometin contra els mestres tinguin una consideració més greu.

Des d’aquest punt de vista cal tenir en consideració aquesta possibilitat que no farà més que millorar el clima a les aules, encara que els casos de conflictivitat s’hagin de considerar excepcionals o puntuals. Però els mestres mereixen sentir-se recolzats i poder fer la seva feina amb tranquil·litat perquè, tot s’ha de dir, no sempre els pares ajuden a resoldre una situació de conflicte.