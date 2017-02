Editorial Més empreses estrangeres però la mateixa inversió

El Govern va actualitzar ahir les dades de la inversió estrangera. Les xifres no són molt favorables. S’han instal·lat més empreses, és cert, però han invertit menys de manera que la xifra final de l’any passat és gairebé la mateixa que la del 2015.

Aquestes són les dades: hi va haver un total de 811 sol·licituds, de les quals, se’n va autoritzar 778 i se’n va acabar formalitzant 627. Respecte del 2015, les formalitzacions creixen un 10%, ja que llavors es van situar en 571. Aquest volum de formalitzacions ha suposat un import global de 97,1 milions front els 96,9 de l’any anterior. Cau, en canvi, el volum mitjà per inversió, que se situa en 154.899 front els 169.822 de l’any anterior.

Que el volum mitjà per inversió hagi baixat s’ha d’interpretar com que els negocis són més petits, i per tant aporten menys riquesa i segur que necessiten menys mà d’obra; és fàcil deduir-lo: el 50,4% de la inversió estrangera és en gestió de patrimonis, un 21,4% en prestació de serveis (comptables, advocats, etcètera) i el tercer, en comercialització, amb el 16,2%.

El ministre Camp va reconèixer que un dels objectius és aconseguir que vinguin empreses de major volum. Aquesta és l’assignatura pendent perquè es pugui parlar d’èxit i que Andorra ocupi un lloc preferent com a destinació de les inversions empresarials. De moment no és així i el balanç que es pot fer no és gaire engrescador.

El juny del 2012 va ser aprovada la llei d’inversió estrangera, deixant enrere les polítiques proteccionistes i trencant amb la por que feia la competència de l’exterior, però la baixa fiscalització no ha estat atractiu suficient, i és que en els darrers anys el nom d’Andorra s’ha associat massa a notícies negatives, i els inversors busquen seguretat i tranquil·litat.