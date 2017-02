Editorial Llums i ombres al futur d’Ordino-Arcalís

Avui és un dia important per les parròquia d’Ordino, durant els darrers anys el futur d’Ordino-Arcalís ha estat motiu de discussió política i d’esperances de gran part de la població, i avui es posa sobre la taula un possible canvi de rumb per l’estació, en una reunió de poble que se celebrarà aquest vespre.



L’estació d’esquí, lluny de ser ara mateix un pulmó per la població, s’ha convertit en una preocupació, i aquest vespre el Comú explicarà quin és el pla que té sobre la taula i com serà l’execució si els ciutadans del poble hi estan d’acord.



El pla estratègic, al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC preveu sobretot un rentat de cara de les instal·lacions, sobretot pel que fa a la millora dels ginys mecànics, posant-los al dia i amb una forta inversió per a la restauració. Malgrat això, quedaran encara moltes ombres sobre com s’aconseguirà remuntar econòmicament la instal·lació, i és que amb el pla a 17 anys vista, poca informació hi ha per poder entreveure quina és l’estratègia per fer pujar més gent fins a Arcalís que pugui omplir-ne la caixa.



L’estació vol potenciar l’estiu, a remolc del que han fet els seus competidors i que tan bé els ha funcionat, i pronostica unes xifres molt optimistes, fora de l’abast de la seva cosina-germana Pal, que tan bé va durant la temporada de la calor. Però l’estació seguirà aïllada. Els accessos continuaran sent per carretera, sense cap giny des del poble ni cap connexió amb Arinsal tot i que s'havia demanat molt.



La proposta veurà la llum entre els veïns aquest vespre, quan la corporació comunal explicarà als ciutadans de la parròquia els ets i uts d’aquest projecte, amb l’esperança que el vegin amb bons ulls i confiïn que així s’iniciarà un nou camí per a Ordino-Arcalís.