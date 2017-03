Allò d’aparcar on bonament es pot

El Comú d’Andorra la Vella iniciarà una campanya per conscienciar els conductors perquè no aparquin a les zones reservades per a càrrega i descàrrega si no és estrictament per a l’ús que el seu nom indica.



El comú, explica que aquesta zona es veu sovint invadida per altres col·lectius, com poden ser comercials que van a fer les seves tasques o altres professionals que van a fer les seves feines deixant el cotxe allà aparcat més de mitja hora. La corporació comença per aquí una campanya de conscienciació que més endavant passarà a ser més dura, aplicant la norma i multant i enduent-se amb la grua els cotxes infractors.



A hores d’ara, tothom sap perfectament per què serveixen aquestes zones, des dels que hi aparquen sense poder-ho fer (no cal que siguin professionals, molts són ciutadans amb poques ganes de caminar o amb més barra del compte), i aquesta etapa de conscienciació potser no caldria. Alhora, sí que potser caldria conscienciar els camions i furgonetes que ja sigui per mandra de carregar més del compte els paquets o perquè aquestes zones són plenes, descarreguen enmig del carrer, sobre passos de vianants o a les entrades dels aparcaments.



Mai ningú no pensa en les persones amb mobilitat reduïda, no parlo tan sols de persones que han d’anar amb cadira de rodes, sinó en qualsevol persona que un dia es pot trencar una cama per exemple. Malgrat que les administracions fan esforços per millorar les condicions per la fàcil accessibilitat i circulació de persones amb mobilitat reduïda, és una mica responsabilitat de tots aquest aspecte i, per tant, mirar bé allà on aparquem per veure a qui podem ocasionar-li problemes és el mínim que podem fer.