Editorial La tan citada esperança de vida que es desconeix

En un informe de l’Oficina del Cens dels Estats Units del 2009, Andorra és citat com el país del món amb major esperança de vida (82,51 anys de mitjana). A la llista de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el Principat ocupava el cinquè lloc, per sobre d’Espanya, que estava en el desè.

Segons defineix el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), l’esperança de vida es fixa en els anys que un nadó pot esperar viure si els patrons de mortalitat per edats imperants en el moment del seu naixement seguissin sent els mateixos al llarg de tota la seva vida. En el 2013 Espanya era el segon país amb major esperança de vida del planeta, només darrere del Japó i al mateix lloc que Andorra, segons l’OMS. Segons aquest organisme internacional la nació amb l’esperança de vida més llarga del planeta era Andorra fins el 2014, quan l’Organització Mundial de la Salut va deixar d’incloure en la seva llista a països amb menys de 250.000 habitants.

Aquesta longevitat de la població andorrana ha estat destacada nombroses vegades per mitjans de comunicació de tot el món, que han fet tota mena de conjectures sobre el secret del andorrans per viure tants anys.

La pregunta, però, hauria de ser una altra: D’on treia les dades l’OMS per situar Andorra al podi dels països amb major esperança de vida? És una incògnita, perquè aquestes dades no existeixen de manera oficial, segons es confirma des del mateix Departament d’Estadística.

Però encara hi ha una altra pregunta important relacionada amb la CASS. Seria bo saber d’on treu les dades la parapública per avalar informes que proposen mesures dràstiques per als afiliats que parteixen de la base que l’esperança de vida ha canviat. Això ho sabem segur, però quina és?