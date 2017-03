Editorial De cartró i mig a dos paquets de tabac

En un mes o dos coneixerem el nom del nou copríncep, sabrem si la cosa tira cap a l’esquerra, a la dreta, o encara més a la dreta. Els tempos estan marcats (primera volta per Sant Jordi i si en cal una segona la primera setmana de maig), i el resultat pot influir, i molt, un dels pals de paller del nostre país.



La centre-dreta es planteja una mesura polèmica, i que pot tocar molt l’economia de força negocis del nostre país, i és que la proposta és dura: redefinir les xifres actuals de franquícies pels viatgers pel que fa al tabac, en concret, no permetre el pas sense declarar de més de dos paquets de tabac per persona. Dues caixetes, quaranta cigarretes, res més. Qui en vulgui passar més, haurà de declarar-les i fer els tràmits de duana habituals per altres mercaderies.



Esperem que això siguin promeses electorals i res més. Que sigui el proper Copríncep el responsable de carregar-se una indústria històrica del nostre país i alhora malmetre una part molt important del comerç d’aquest no deixaria de ser curiós, i no li suposaria gaire bona popularitat al país del qual és (de rebot perquè li anirà amb el càrrec) cap d’Estat.



I és que França està ara mateix submergida en una de les campanyes electorals més dures que es recorden. El tradicional bipartidisme fa temps que es veu amenaçat per l'ultradreta, i a més en aquestes eleccions s’hi sumen noves forces que possiblement esgarraparan força vots. Els partits intenten fer les seves demostracions de força amb mítings i trobades cada cop més nombroses, per intentar arrossegar el màxim de votants a les urnes amb la seva papereta. Són 45 milions de francesos els que tenen dret de vot i els que tindran a les seves mans el futur del seu país i sembla que també una mica del del nostre.