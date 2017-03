Editorial El perill de l’alcohol que molts joves volen ignorar

Els cònsols van mostrar ahir la seva preocupació pel consum d’alcohol de manera incontrolada d’alguns joves i menors, sovint aprofitant la celebració d’alguna activitat programada pels mateixos comuns.

Es lògic que els mandataris parroquials estiguin amoïnats. Sovint s’associa el consum d’alcohol entre els joves amb les fetes majors, concerts o festes que les corporacions organitzen perquè els joves gaudeixin de forma sana. En moltes d’aquestes activitats l’alcohol està vetat, però alguns joves organitzen la pròpia festa paral·lela consumint ampolles que han estat comprades en comerços. A més a més, Andorra tampoc es lliura d’aquesta moda anomenada botellón que els adolescents justifiquen pels preus dels locals d’oci i que al final es converteix en una bacanal juvenil on s’ignoren els perills que comporta el consum desmesurat d’alcohol.

Es pot augmentar la vigilància, limitar els horaris, encara que al final aquells que ho vulguin trobaran la manera d’adquirir l’alcohol. És cert que pot semblar a cantarella, però l’única forma d’evitar que els nostres joves s’introdueixin en el consum desmesurat d’alcohol que comporta el risc d’acabar en un món fosc del qual costa molt de sortir, és la conscienciació i, sobretot, aconseguir que els pares s’involucrin.

Des de les corporacions es demanaran accions a l’Executiu perquè s’endureixin les lleis de venda d’alcohol a menors i el consum a les vies públiques, així com unificar els horaris de finalització de les festes majors. Malauradament el mal consum d’alcohol va lligat als aldarulls juvenils que totes les parròquies han patit. Davant aquesta problemàtica no s’hi val girar el cap sinó que s’ha d’afrontar de forma decidida per eradicar els perills que comporta l’alcoholisme, que tan bé coneixen els professionals que treballen a l’UCA.