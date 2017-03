Arriba l’alegria a ca l’autònom

Bones notícies per als autònoms del país. Si fa unes setmanes a molts els va caure el món a sobre en conèixer el nou salari mitjà del país, amb les dades del 2016, que feia que la seva quota d’autònoms a la CASS augmentés, ara arriben bones notícies que sembla que podran atenuar aquest gerro d’aigua freda.



Ahir al Consell General, el ministre Espot va confirmar un calendari per a què la cotització dels treballadors per compte propi es modifiqui per fer-la més justa. El Departament de Tributs i Fronteres està enllestint el control de les dades que han de permetre fer el càlcul per poder iniciar un estudi econòmic i jurídic de les noves cotitzacions. Fa anys que molts autònoms reclamen unes cotitzacions en funció dels diners que es guanyen, ja que actualment la cotització és igual per un treballador per compte propi que facturi 20.000 euros a l’any que per un que en facturi 200.000, i malgrat que existeixen uns programes de reducció d’aquestes cotitzacions (que qui s’hi adhereix veu també com es reduirà la seva pensió de jubilació), fan complicat els inicis d’una activitat empresarial individual.



L’obertura econòmica preveu a priori un augment de l’activitat empresarial al país i aportar així creixement econòmic, però en un món on cada dia hi ha més autònoms i menys grans corporacions, tancar els ulls a aquest col·lectiu cada dia més necessari i nombrós girar-se d'esquena al progrés social i econòmic. De ben segur que avui alguns autònoms comencen a respirar més tranquils, esperant que properament (d’aquí a uns quatre mesos, segons Espot), les seves cotitzacions a la CASS siguin més justes que no pas ara.