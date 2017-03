Editorial Un servei orfe que la CASS va suprimir perquè era car

Fa més d’una dècada la CASS va decidir suprimir el servei nocturn de visites mèdiques, també anomenades guàrdies. Com es fa habitualment, es va justificar la decisió per motius purament econòmics sense tenir en compte les dificultats d’una part de la població d’acudir a un metge per la nit en cas de necessitat.

Aquest buit ha estat aprofitat per una empresa privada que des de fa un temps ofereix visites mèdiques al domicili que són abonades per la CASS, com si aquestes es fessin en la consulta d’un doctor. Dijous, arran de la intervenció de la consellera de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Sílvia Bonet, es va saber que aquesta empresa es considera injustament tractada per la seguretat social i considera que les constants exigències són una forma de pressió.

El ministre de Salut, Carles Álvarez, va explicar en el Consell General que el servei nocturn es va deixar d’oferir per ser molt car i tenir poca demanda. Amb tot, va indicar que en el marc de la reforma sanitària que s’està duent a terme s’estudiarà si cal fer canvis. Fins i tot el mediador que la CASS va nomenar per resoldre conflictes s’ha posicionat a favor d’aquesta empresa, que cobra als clients un preu anual en funció dels membres de la família susceptibles d’utilitzar el servei i a part les visites mèdiques amb el preu convencionat per la CASS.

Però el consell d’administració persisteix en la seva postura malgrat que com admet l’empresa es fan unes quatre visites nocturnes al mes. Mentre que la parapública es mostra estricte i desconfiada amb aquest servei, paral·lelament un metge català està oferint els seus serveis a turistes que estan allotjats en hotels del país. Ho fa sense autorització i, pel que es pot constatar, amb total llibertat. Com sempre, el Col·legi de Metges respon amb el seu silenci habitual.