Editorial L’antibulling també arriba a les aules

Les noves tecnologies sovint s’associen només a les males pràctiques, especialment quan els usuaris són els nens i els joves, ja que tendim a veure-ho amb malfiança. L’addicció als jocs, l’accés a continguts que haurien de ser només per a adults, les mil i una opcions d’assetjar algun company a través de la privacitat que ofereix la xarxa, o com el nen pugui patir algun tipus d’abús o coacció per part d’un adult són algunes de les coses que li venen al cap a un pare quan el seu fill té accés per primer cop a un dispositiu mòbil o un ordinador.



Ara però es demostra, un cop més, que la tecnologia també pot ajudar (i molt) a gent que necessiti un cop de mà.



Una aplicació per les tablets que fan servir els nanos a l’escola, pot ajudar-los en cas que pateixin algun tipus d’assetjament per part de companys del centre. Permet que el nen, amb quatre simples clics i amb la privacitat que dóna la xarxa, pugui alertar de la seva situació.



Això dóna una nova eina als joves per aconseguir sortir de la situació engoixant que viuen a través d’un nou canal que els proporciona més anonimat i, per tant, més facilitat a l’hora de fer el pas, que després ja podrà ser resolt pels canals habituals a l’escola en casos d’assetjament. A més, l’APP ve reforçada per una formació a l’equip docent perquè puguin fer la primera actuació un cop coneguin la crida del menor.



La campanya duu el patrocini de l’operadora de telèfons nacional, que té l’objectiu de conscienciar els joves sobre les possibilitats de les noves tecnologies i fer difusió de les bones pràctiques en l’ús d’Internet, perquè no tot siguin tòpics i es caigui en l’absurditat d’associar les noves tecnologies només a les coses negatives.