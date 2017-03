Editorial Poc interès pel trasllat d’RTVA a unes instal·lacions públiques

Els grups parlamentaris han acordat una moció per instar el Govern a dur a terme durant aquest any els estudis per avaluar els costos i la logística necessaris per ubicar les instal·lacions d’RTVA a Ràdio Andorra al mateix temps que es dediqui també un espai a la memòria històrica. Aquesta és la resolució presa arran de la moció impulsada pels liberals, que han lamentat que encara no hi hagi una decisió sobre aquest edifici històric. Tots els grups han coincidit que aquesta moció ha permès debatre sobre aquest tema. La moció del grup liberal té dues vessants. D’una banda es trobaria una utilitat lògica per a aquest edifici històric, i d’altra banda s’aconseguiria posar fi a un lloguer que per a una empresa deficitària suposa un llast innecessari.

I és que resulta bastant incomprensible la passivitat dels diferents governs per trobar un nou espai per als estudis de la ràdio i la televisió públiques que permetessin un estalvi de la parapública que, s’ha de recordar, es nodreix dels diners que aporten tots els ciutadans d’aquest país.

El conseller liberal Ferran Costa va ser ahir bastant clar durant la sessió al Consell General. Costa va lamentar, segons va exposar, la «política erràtica, divagant i la indefinició» del Govern demòcrata amb aquest projecte per a Ràdio Andorra i va subratllar que fa «cinc anys» que s’espera que es prengui una decisió.

No li falta raó. La indefinició i la passivitat han evitat fins ara el trasllat d’RTVSA a unes instal·lacions que siguin de titularitat pública. Són molts anys satisfent un lloguer mensual de gamma alta per part d’una empresa de comunicació que del que menys té són diners i que ha de retallar en persones i en material per intentar sobreviure en mig del deute crònic.