Editorial Nou intent per acabar amb els aldarulls al Pas de la Casa

Els cònsols d’Encamp han mantingut una reunió amb hotelers i empresaris de locals d’oci nocturn del Pas de la Casa per abordar la problemàtica dels aldarulls nocturns. Es tracta d’un conflicte que apareix cada hivern, relacionat amb l’arribada de joves esquiadors amb ganes de passar-ho bé.

Fa anys que, malauradament, el Pas de la Casa és notícia per les borratxeres de joves turistes i per les nits sense final amb gresca al carrer i queixes dels veïns perquè no poden descansar. I no sempre són joves anglesos els que munten el clàssic botellón al carrer, sinó també francesos o universitaris espanyols que són captats per touroperadors que els hi ofereixen preus rebentats al Pas de la Casa. Tot just fa un any el ministre d’Interior, Xavier Espot, va admetre que no hi ha una solució policial al problema, doncs l’arrel del conflicte radica en què hi ha empresaris que, per no tenir els seus establiments mig buits, prefereixen oferir preus de low cost.

Si es parteix del convenciment que la presència policial pot apaivagar els casos d’incivisme però no eradicar el problema, s’ha d’apostar per la via de l’entesa de tots aquells que formen part del circuït nocturn al Pas; són els empresaris del sector els més involucrats en el problema i els que realment poden incidir per aconseguir un canvi en el perfil dels turistes.

La voluntat del comú encampadà és crear una taula sectorial de cara al mes de maig implicant els diferents sectors, associacions i el Ministeri d’Interior, posar mesures i si cal modificar la normativa per solucionar aquesta problemàtica a mitjà o curt termini. No només sortiran guanyant els veïns del Pas de la Casa, sinó que millorarà la imatge del poble que, malauradament, s’associa massa sovint al turisme de borratxera.