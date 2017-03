Editorial Aquells valors que se suposa que té l’esport

Potser hauríem de posar pausa a la vida i reflexionar una mica. Potser caldria que de tant en tant tinguessin temps de mirar-nos les coses amb certa perspectiva i recordar-nos a nosaltres mateixos perquè les fem. Potser també caldria que miréssim endavant, cap allà on hi ha el futur dels nostres descendents, i escollir més o menys a quina zona volem que siguin i a quina no ens agradaria que s’hi acostessin. Tot això ens ajudaria a evitar una mica de patiment d’aquells que ens estimem, i probablement de nosaltres mateixos.

És intolerable l’espectacle d’aquest cap de setmana a la borda Mateu, on pares i jugadors s’esbatussen en un partit de futbol de juvenils, nanos que són allà per aprendre a jugar a futbol, per divertir-se. Segur que més d’un pare present al camp pretén que el seu fill sigui el nou Messi o Cristiano Ronaldo, segur que més d’un pensa que el seu fill el podrà retirar amb una vida de luxes perquè serà un crac. Però pel seu bé, i sobretot pel bé del fill, millor que aquesta idea se la tregui del cap el més ràpidament possible, i deixi que el nen disfruti de la vida, es relacioni amb els seus companys, aprengui el valor de la victòria i també el de la derrota i ho passi bé amb totes les agradables facetes que té el món de l’esport. Anar al camp per animar així als teus no val la pena. No se sap quines seran les sancions que decidirà el club i la Federació Catalana de Futbol. A Mallorca es va optar per apartar els nanos, una decisió controvertida perquè són ells els que acaben pagant el vandalisme dels adults, però el que està clar és que s’han d’adoptar mesures exemplars perquè els nanos han de trobar en el futbol els valors de l’esport i no aquesta cara violenta que quatre energúmens protagonitzen els caps de setmana.