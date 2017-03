Editorial L’aeroport Andorra-La Seu té encara oportunitats

L’Aeroport Andorra-La Seu va acollir ahir vols de simulació d’aproximacions instrumentals amb l’objectiu de complementar l’informe que es presentarà a les autoritats espanyoles per tal que autoritzin dotar la infraestructura d’un aparell GPS i poder així acollir vols comercials.

La prova va ser anunciada dimarts passat per Aeroports de Catalunya. Malgrat l’interès que va despertar entre els mitjans de comunicació, la directora de l’aeroport es va amagar en la responsable de premsa per evitar fer declaracions, sota la justificació de l’avui no toca.

Centrant-nos en les instal·lacions aeroportuàries, el d’ahir és un pas important de cara a obtenir els permisos de l’Estat espanyol per instal·lar la instrumentalització GPS i d’aquesta manera rebre vols amb passatgers.

Aquest és el gran objectiu de l’aeroport i per aquest motiu es va fer una inversió important per transformar-lo en el que és ara. Hi ha qui s’entesta en comparar l’equipament amb d’altres com el de Castelló, simplement per un malèvol interès polític per castigar Catalunya.

No hi ha cap coincidència. L’Aeroport Andorra-La Seu té un públic potencial que són els milers de turistes que arriben cada any a Andorra, i que poden garantir la rendibilitat de l’equipament i dels vols que s’acabin oferint.

Ben diferents són les empreses que fins ara han anunciat l’inici de vols comercials. Empreses fantasmes sense avions, personal ni autoritzacions que ha perjudicat la imatge de l’aeroport.

Totes les companyies que van anunciar vols regulars han acabat desapareixen en l’anonimat que atorga un projecte empresarial que buscava principalment les subvencions.