Editorial Una elecció que marca el futur dels estudiants

El setè Fòrum Estudiants + Empresa va arrencar ahir amb l’objectiu d’orientar els joves, ja que en moltes ocasions arriben desorientats i desconeixen les possibilitats que tenen a les diferents empreses o sectors. Es tracta d’una de les decisions més importants, tant per a aquells que opten per estudis superiors com els que seguiran l’aprenentatge a la Formació Professional.

Encertar o equivocar-se marcarà la vida professional del jove. Sovint, quan es tanca el Batxillerat els joves es troben amb una allau d’ofertes que acaben per despistar-los i, a més, es tracta d’una decisió molt personal on l’ajuda dels pares no ha de ser determinant.

El Fòrum és una excel·lent oportunitat per posar en contacte als estudiants amb empreses amb capacitat d’oferir oportunitats laborals i de formació, i que tenen interès per atreure talent. Gràcies a aquesta iniciativa es dona a conèixer a l’alumnat andorrà les opcions amb què compten fora del centre educatiu per a l’exercici de la seva professió.

En aquesta edició han estat presents 14 empreses més que a l’any passat, un increment que denota que hi ha un elevat grau de satisfacció pels resultats d’anteriors edicions. Una de les novetats és que l’Administració també hi participa per mostrar als estudiants les possibilitats de treball públic com alternativa al sector privat.

Per a les empreses és una gran oportunitat per trobar talent. La jornada permet recollir currículums i conèixer joves formats i preparats per donar el salt a la vida professional. I, sobretot, aquest Fòrum Estudiants + Empresa mostra als estudiants que a Andorra també hi ha alternatives laborals i que no necessariàment han de marxar fora del país per trobar una sortida professional.