Editorial Andorra s’apunta a pas lleuger a les ‘Smart Cities’

Museus amb pantalles interactives que et donen tota la informació que et cal d’un quadre. Passos de vianants amb il·luminació intel·ligent i senyalització extra per quan algú els trepitja. Ipads a les escoles, que a més van equipades amb Apple Tv a les aules. Panells publicitaris interactius en zones cèntriques. Exemples que demostren que a poc a poc Andorra es va convertint en una ciutat connectada a la tecnologia, que fa per un costat més amable als visitants la seva estada, però per l’altra (com en el cas del pas de vianants inaugurat recentment a la Massana), doten de més mesures de seguretat els ciutadans.



La tecnologia avança molt ràpidament, tant que sovint mirem enrere uns mesos i resulta que ja ha passat de moda el telèfon que tenim, les funcionalitats del nostre cotxe (ara n’hi ha que duen wifi i aparquen sols!) o ens adonem que en els darrers mesos hem trucat més per whatsapp, skype o facetime que no pas per telèfon.



I les ciutats no poden estar desconnectades d’això. No gaire lluny de casa nostra s’està fent una prova pilot amb les escombres dels escombriaires que ja indiquen on són i quina és la freqüència d’escombrada de cada una per garantir la neteja de la ciutat (i de passada el control del treballador).



Sempre s’ha dit que Andorra és el banc de proves ideal per fer experiments d’aquest tipus, les dimensions reduïdes, la xarxa de fibra per tot el país, el gran nombre de gent que té internet a casa i el mòbil a la butxaca ens situa en un lloc privilegiat i un moment fabulós per ser-ne pioners.



Intents frustrats ja n’hem tingut al país, però esperem que ara s’alineïn els astres i tots aquests nous projectes tinguin un futur millor que el dels seus predecessors fracassats.