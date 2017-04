Editorial El ràfting pot fer que Naturlandia deixi de fer aigües

El projecte del ràfting a Sant Julià durà aire fresc a Naturlandia. El parc, que en els darrers mesos ha sigut víctima de tota mena d’especulacions i que s’ha erigit com una de les principals preocupacions de la corporació pot ser el gran beneficiat del projecte de fer arribar una activitat com el ràfting a la parròquia.



La gestió de l’activitat recaurà al parc, amb la qual cosa, l’oci al sud del Principat d’associarà inevitablement a la marca Naturlandia i complementarà l’oferta que fins ara ofereix l’estació, unint-la a més amb el centre de la parròquia solucionant així la distància entre població i estació que hi ha a l’imaginari col·lectiu.



El pla de reestructuració de Naturlandia ha fet doncs un gir de 180 graus perquè ha passat a mirar l’horitzó amb l’optimisme d’una nova activitat per a captar gent.



Mentrestant els habitants de la parròquia s’ho miren a l’expectativa. El parc d’animals no ha significat que la parròquia recuperi la vitalitat que havia tingut, ni ha reactivat el comerç on abans havia funcionat. Per tant qualsevol iniciativa és benvinguda si és que ha de sumar.



El cert és que aquesta és una activitat visualment força atractiva, només cal anar cap al Pallars per veure com es congrega la gent als ponts que passen per damunt del riu.



A Andorra, com a destinació de natura i de muntanya, una activitat d’aquest tipus pot ajudar a reforçar l’oferta d’oci com a país, la sesestacionalització i alhora la descentralització del turisme, que conegui més el país i que s’hi mogui, i que no es quedi tan sols a les artèries comercials.



Aviat començarem a veure les primeres proves pel riu, i és que les obres han de començar abans que el desgel faci acte de presència.