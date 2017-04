Editorial L’assetjament escolar, una xacra a extirpar

El ministre d’Educació, Eric Jover, va presentar ahir el pla de prevenció de l’assetjament escolar, amb el qual es vol fer front a una problemàtica que a vegades s’intenta silenciar i fins i tot negar, quan el que realment és apropiat parlar-ne i acceptar que dins de la comunitat escolar es poden donar casos d’assetjament.

El bullying afecta als nens més vulnerables, als que són diferents, que no fan servir roba de moda o que formen part d’una minoria social o racial. O fins i tot als més estudiosos o molt tímids. Hi ha nens o adolescents que no necessiten molt per inspirar-se si tenen la intenció de ferir o humiliar, i podem donar per segur que els nostres centres escolars no estan al marge d’aquestes actituds tan repulsives. El Govern ha demanat als centres escolars dels tres sistemes educatius conèixer els projectes i recursos que utilitzen per fer front als casos de bullying i que podrien ajudar a la resta d’escoles. Jover remarca que l’objectiu és elaborar una anàlisi tècnica per fer recomanacions i millorar la situació abans que finalitzi el curs 2016-2017. L’Executiu treballa en un Pla de prevenció de l’assetjament escolar que s’ha començat a desenvolupar aquest curs i s’allargarà fins al 2019 per sensibilitzar la comunitat educativa i la societat. No s’hi val adormir-se en aquest tema, perquè un sol cas ja és suficient per prendre mesures dràstiques i estar al costat de la víctima. Des de l’escola no s’ha de caure en la negació i és obligat investigar qualsevol sospita, encara que sigui inconsistent.

L’escola serveix per formar persones i l’assetjament ha de ser extirpat del sistema. Ajudant a les víctimes però també amb els instruments adients que serveixen per prevenir i per fer veure als possibles maltractadors com veu la societat el bullying.