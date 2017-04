Editorial Una demanda que el Consell General no pot atendre

La Batllia ha posat en dificultats els consellers generals que formen part de la comissió parlamentaria que investiga l’afer BPA. L’informe que ha elaborat el catedràtic en dret constitucional Joan Vintró desaconsella rotundament lliurar a la batlle les gravacions de les declaracions que van fer Higini Cierco i Jaume Bartumeu. A banda del criteri tècnic, és de sentit comú que els compareixents ho van fer amb unes normes predeterminades i convençuts que no estaven en seu judicial, per la qual cosa la demana de la Batllia s’ha de considerar improcedent, tal i com assenyala l’informe i com apunten la majoria de consellers de la comissió BPA.

El conflicte d’interessos entre legislatiu i judicial és perillós en un tema tan delicat. Aquells que s’hi van avenir a respondre les preguntes dels consellers generals ho van fer convençuts del caràcter confidencial de la reunió i en cap moment van ser alertats de la possibilitat que les gravacions pugessin arribar a la Batllia.

És segur que tant Cierco com Bartumeu no tenen res a amagar del que van explicar a la comissió BPA, però respectar la divisió entre el poder judicial i el legislatiu és imprescindible, especialment quan es tracta d’un assumpte que ha fet tremolar el sistema financer.

Precisament per aquest motiu el batlle té sempre la possibilitat de cridar a declarar a ambdós. L’informe jurídic remarca que atendre positivament la petició del batlle no només implicaria una vulneració del règim de secret sinó que podria constituir un delicte de revelació de secrets previst al Codi Penal.

Hi ha prous elements per concloure que la decisió del Consell General és l’adequada sobretot, com es remarca des del parlament, perquè la demanda tampoc està prou argumentada.