Editorial El record del Patapou i de la Comella està present

El projecte d’heliport nacional a Encamp té tota la pinta de convertir-se en una repetició de l’afer Patapou. I segurament aquest és el gran objectiu dels promotors de la campanya, aconseguir el màxim de suport popular per intentar aturar la construcció d’aquest equipament a la parròquia encampadana.

Els promotors al·leguen, a banda de les molèsties acústiques, que un accident podria afectar la central elèctrica de FEDA i deixar a les fosques tot el país.

És un supòsit probable si realment els aparells sobrevolen exactament la central, encara que s’ha de suposar que si s’acaba fent l’heliport a Encamp, el projecte estarà avalat pels corresponents informes tècnics, entre ells els de seguretat. És del tot improbable que l’Executiu no disposi d’aquests estudis que puguin detectar elements de risc i de perillositat.

El problema de fons d’aquest heliport és el mateix des que es va començar a parlar del projecte: tothom el creu convenient però ningú el vol a prop de casa. La zona escollida és un lloc deshabitat, el projecte de desenvolupament futur de La Cabeca no s’ha començat a edificar, i a més es tracta d’una zona industrial no residencial. Els tècnics francesos que van fer estudis més precisos van donar el vist-i-plau al terreny proper al Túnel dels Dos Valires.

El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, ha deixat clar que aquest és l’últim pla que té el Govern i que si no prospera en aquesta ubicació difícilment pot prosperar en un altre indret, perquè voldrà dir, segons el ministre, que la voluntat de tot el poble és que no hi hagi un heliport.

Caldrà veure el suport que aconsegueix la campanya actual i si el Govern cedeix a la pressió popular. El record del Patapou i de la Comella encara és viu.