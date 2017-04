Editorial La capital pateix un dèficit crònic d’aparcaments

Andorra la Vella necessita places d’aparcament de forma urgent. Hi ha zones de la capital on és gairebé impossible trobar un forat per aparcar el cotxe, i a més el transport públic no arriba tampoc a tots els indrets de la parròquia. La situació és preocupant perquè a diferència d’Escaldes-Engordany que ha pogut fer un creixement urbanístic ordenat i planificat, la capital no té per on créixer i en moles zones els edificis són antics i els carrers estrets.

Andorra la Vella no té només els veïns, sinó que els turistes i residents d’altres parròquies que treballen a la capital també tenen la necessitat d’aparcar cada dia. Per això, el Comú d’Andorra la Vella va anunciar ahir que reduirà un 90% l’import de les taxes i impostos per a la construcció d’edificis de nova planta o ampliació que destinin almenys un 70% de la superfície a aparcaments, amb l’objectiu d’incentivar i fomentar la creació de places de pàrquing. La cònsol, Conxita Marsol, va indicar que l’any 1988 el comú va publicar un estudi que s’ha actualitzat recentment, i que constata el dèficit d’aparcaments, ja que reflecteix que manquen unes 5.000 places de pupil·latge i 3.000 de rotació. En total, ni més ni menys que 8.000.

La parròquia té unes 1.160 places d’aparcament vertical, i unes 1.300 places d’aparcament horitzontal. A més, també hi ha 515 llocs en zones blaves i verdes creades amb una vocació de rotació, que segons Marsol es pretén acabar traient per crear pàrquings.

I és que el problema de dèficit d’aparcaments deriva en un problema medi ambiental i de mobilitat. Més cotxes buscant un aparcament es tradueix en més pol·lució i en vehicles circulant fins que troben un espai per estacionar. A nivell dels particulars, apostar per les places d’aparcament pot ser una bona inversió.