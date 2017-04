Editorial Una fàcil lectura per a l’increment de divises decomissades

Efectius de Guàrdia Civil de Lleida i personal de l’Agència Tributària (AEAT) van decomissar 2.820.886 euros en divises procedents d’Andorra sense declarar l’any passat, xifra que suposa un 102% més respecte al 2015. Es van detectar un total de 183 infraccions, un 85% més que el 2015, i la intervenció més important va ser la localització, a la duana de la Farga de Moles, dins la jaqueta d’un viatger que viatjava en un autobús d’una línia regular, de 167.120 euros en bitllets de 10.



Durant l’any passat, es van decomissar 215.335 paquets de tabac de contraban, fet que suposa un 9% menys respecte al 2015 en què es van intervenir 236.610 paquets. Un 9% a la baixa no és una gran disminució però almenys la tendència és decreixent, al contrari del que està passant a l’altre punt fronterer, on el contraban de tabac està preocupant a les autoritats franceses.



Pel que fa als diners que la Guàrdia Civil i l’Agència Tributària han detectat que es volien entrar a Espanya sense declarar, és evident que l’intercanvi d’informació automàtic ha tingut un efecte en aquest increment superior al 100%. Andorra no és des de fa temps un paradís fiscal encara que hi ha molts sectors que no s’han assabentat d’aquest canvi important, i aquells que no han pogut o no han volgut regularitzar els seus diners en comptes andorrans saben que es troben en una situació complicada.



Per a Andorra el 2016 va ser un any complicat que ha de servir per consolidar el sistema financer i que tothom s’adapti a les noves normes harmonitzades amb Europa, i alhora s’ha de continuar insistint en què la baixa fiscalitat és un atractiu per a inversors i estalviadors. Res serà com abans, serà diferent però no pitjor.