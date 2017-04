Editorial El dilema al Consell General sobre la situació de Bonet

La decisió de Sílvia Bonet de deixar SDP i de seguir com a consellera a ple temps reobre un debat que sempre surt quan es donen aquestes circumstàncies al Consell General. Ha de deixar Bonet l’escó? De moment ella ha deixat clar que no és aquesta la seva intenció i que vol mantenir el mateix status, seguir a plena dedicació i continuar al Consell d’Europa.



Com va afirmar el president d’SDP, Jaume Bartumeu, no sembla clar que es puguin fer les dues coses, doncs la condició de consellera a ple temps (amb una millor remuneració) implica moltes hores de feina a les comissions que difícilment es poden fer si s’està a fora del país.



Bonet, però, no xocarà amb la intenció del seu company Víctor Naudi en aquest punt. Naudi no té previst reclamar la plena dedicació per a ell. La discrepància li pot venir d’un grup parlamentari diferent del que era el seu, del liberal, el mateix que va facilitar a SDP tenir una consellera amb total dedicació. I cal subratllar que el gest dels liberals va ser per a SDP (no per a Bonet) per demostrar la gratitud pel suport del partit progressista al candidat liberal a la Massana.



El Grup Parlamentari Liberal esperarà a la Junta de Presidents abans d’adoptar un posicionament oficial, però en la reunió de dimarts va quedar clar el sentiment majoritari de malestar per la decisió de la consellera general. Els liberals van cedir el 0,66 de la partida pressupostària corresponent per completar el sou de parlamentària a ple temps assignat a Bonet.



Tampoc des del PS es veu amb bons ulls la situació actual, perquè es tem que crei un precedents per al futur. I encara que no és el cas, si algun dia es dona el cas d’un conseller trànsfuga és segur que aquest acudiria a l’hemeroteca per justificar-se. Es tracta d’un tema espinós, però en unes eleccions generals i en la llista nacional el que té un valor electoral és el cap de la candidatura i el programa de govern. Bonet es va presentar sota el paraigües d’SDP i els votant volien una consellera socialdemòcrata, no independent.