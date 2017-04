Editorial Pedalant cap a un món més sostenible

Que ens estem carregant el planeta és un fet, malgrat que hi hagi mandataris internacionals que de tant en tant ho posen en dubte, com Trump o Mariano Rajoy (i el seu cosí).



I a hores d’ara hi ha poques maneres de solucionar-ho si no som tots plegats els que ens arremanguem i posem el nostre granet de sorra per intentar mitigar les conseqüències de l’activitat humana al planeta. El reciclatge, l’estalvi d’energia, la reutilització de productes, o l’us mesurat de vehicles contaminants són algunes de les accions que podem anar fent els ciutadans més enllà de les declaracions grandiloqüents d’alguns polítics cada cop que es celebra una cimera internacional que abordi el tema.



L’estalvi d’energia a les llars és cada dia major, malgrat que alguns l’aconsegueixin de manera fins i tot involuntària, ja que els electrodomèstics cada cop gasten menys energia, les bombetes usades més habitualment ja són totes de baix consum i el preu de la factura fa que tothom s’hi miri més a l’hora de deixar el llum del menjador encès durant hores quan no fa cap falta.



Però hi ha una colla de ciutadans tossuts i il·lusionats, i que cada cop són més, que ja no utilitzen el cotxe per anar a tot arreu, sinó que utilitzen cada cop més transports alternatius com la bicicleta, el patinet, seagways o, fins i tot, cotxes i motocicletes elèctriques.



En els darrers anys hem vist que els preus d’aquests vehicles s’han reduït, que les bateries duren molt més i, per tant, amb una sola càrrega ens poden dur durant més quilòmetres i cada cop són menys aparatosos i pesants. Però no tothom pot anar amunt i avall carregant i aparcant un d’aquests aparells, i la idea de fer un «bicing» elèctric és una sensacional alternativa per a molts. El primer experiment ja va ser un èxit per als usuaris, tot i que empresarialment no va reeixir, i sembla que la segona etapa d’aquesta brillant idea està començant a agafar forma i té cada cop més adeptes entre els que l’han de tirar endavant.



Una bona notícia, perquè iniciatives així en fan falta, i moltes, perquè puguem estar orgullosos del planeta que deixarem als nostres fills.