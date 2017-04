Editorial Superar els anomenats contractes de baix rendiment

L’Associació de Familiars per a la Salut Mental a Andorra (Afmma) exigeix al Govern que elimini el contracte de baix rendiment perquè sosté que és fortament discriminatori. Les persones que disposen d’aquest tipus de contracte no tenen dret a baixa quan estan malalts i, a més, se’ls reclama pagar una quota de 25 euros per conservar la feina. Tampoc disposen de quitança en cas d’acomiadament i, en definitiva, les seves condicions de treball són molt diferents dels altres tipus de contracte.

Com va manifestar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, la societat ha evolucionat molt i, sobretot, s’ha avançat en l’eliminació de clixés i prejudicis a determinats col·lectius en benefici de la igualtat i d’evitar diferenciacions que no fan més que dividir la població en categories.

Per tant, és molt raonable la reclamació de l’Afmma perquè es tracta que les empreses facilitin feines a determinats col·lectius amb uns incentius, però sense que això suposi unes condicions pitjors o un abús.

Espot va donar ahir resposta a la demanda de l’associació, explicant que la nova llei d’ocupació implicarà una revisió global dels contractes de baix rendiment –que ara com ara suposen la contractació d’una vuitantena de persones– ja que es considera que són clarament discriminatoris, especialment pel que fa al salari que en alguns casos estan per sota del sou mínim que marca l’Executiu.

Una societat avançada es regeix pels principis de solidaritat i d’igualtat i ha de combatre qualsevol forma de discriminació, sigui en les relacions socials o en les laborals. Que tothom tingui la possibilitat d’accedir a un lloc de treball forma part de la responsabilitat dels governs. S’ha d’esperar una bona resposta de les empreses a la Xarxa d’Empreses Inclusives.