Editorial Un relleu en plena fase de negociació amb la UE

La cap de la diplomàcia andorrana a la Unió Europea, Benelux i Alemanya, Maria Ubach, que també encapçala l’equip negociador per a l’acord d’associació, substituirà Gilbert Saboya al capdavant del Ministeri d’Afers Exteriors a partir del 15 de juliol, segons va anunciar ahir el cap de Govern.

Toni Martí ha fet bones algunes de les travesses, sobretot després que Eva Descarrega descartés assumir la política exterior andorrana. Ubach, que ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Administració central, assumeix el principal repte que té Andorra i que marcarà el futur de les noves generacions. La diplomàtica agafa el relleu a Gilbert Saboya pel que fa a les negociacions amb la Unió Europea, un assumpte que no es tancarà en aquesta legislatura però que s’haurà de deixar encarrilat, encara que els més optimistes creuen equivocadament que el brexit es convertirà en un aliat d’Andorra perquè alentirà el ritme de les negociacions. És cert que Ubach acumula una experiència dilatada en l’àmbit diplomàtic, però és ara quan haurà de demostrar la seva habilitat per negociar amb Brussel·les.

El 15 de juliol es farà el relleu, quan l’Executiu preveu que s’hagi acabat la negociació sobre la lliure circulació de mercaderies, que inclouen el manteniment de les franquícies de viatgers i un tractament específic per al tabac.

Segons va assenyalar ahir en roda de premsa el cap de Govern, serà una transició ordenada per a la propera fase de les negociacions amb la UE, que serà sobre la lliure circulació de serveis. Cap fase serà fàcil. No s’ha de caure en l’error de pensar o fer creure que l’afer més destacat serà el del tabac. Hi ha d’altres, menys coneguts, que tindran una incidència enorme en funció de com es resolgui la negociació.