Editorial Si l’esquí funciona el país respira més tranquil

La temporada d’esquí ha estat bona, especialment per a Grandvalira, que registra xifres històriques. Vallnord, en canvi, reconeix que ha tingut menys esquiadors que en la temporada passada, encara que indica que la facturació ha augmentat, una afirmació que no se sustenta en xifres que es puguin comparar. Vallnord va tancar dilluns la temporada d’hivern amb un total de 685.000 dies d’esquí venuts en les seves dues estacions: Ordino-Arcalís i Pal-Arinsal. Això representa un 4,2% menys de visitants que la temporada anterior, quan l’estació va cloure amb 715.000 esquiadors.

Grandvalira va facilitar ahir les dades. El domini ha registrat un increment d’un 2% de forfets venuts en els 143 dies de durada de la temporada d’esquí i manté una tendència de creixement que la posiciona en el Top 15 mundial de les estacions d’esquí amb més afluència d’esquiadors. Aquesta temporada, segons Grandvalira, els mercats estrangers estratègics com el francès i el britànic s’han consolidat registrant augments significatius en el número de visitants provinents d’aquests països.

L’afluència a les pistes és un indicador molt important per la incidència que té en l’economia del país. Un major nombre d’esquiadors es tradueix en major ocupació hotelera i en una major activitat dels serveis, especialment la restauració i el comerç.

I per aquesta dependència de l’exterior que caracteritza Andorra, és fàcil deduir que les economies dels mercats dels quals es nodreixen les estacions del país estan en un clar procés de millora, una tendència a l’alça que s’ha notat també a les estacions catalanes.

Sortosament –encara que no es producte de l’atzar– l’oferta andorrana és molt valorada gràcies al treball constant que es fa per mantenir la competitivitat.