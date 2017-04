Editorial Veus favorables a l’heliport a la zona de Tresoles

No tot són veus contràries a l’heliport nacional. N’hi ha, com la del cònsol d’Ordino, que s’afegeixen a les opinions favorables com la del cònsol encampadà, encara que seria bo saber què en pensen la resta de mandataris comunals perquè no facin del seu silenci una carta amagada en cas que l’equipament anés a parar a les seves parròquies.

Hi ha una cosa clara. L’oposició a l’equipament no es basa en arguments que contrarestin la seva utilitat sinó en funció de les molèsties que ocasionarà a particulars. Per tant, l’interès nacional queda al marge i s’apel·la al soroll i malauradament es cau en un alarmisme infundat aventurant accidents i les seves suposades conseqüències. Comparar el Patapou amb la zona de Tresoles d’Encamp no té sentit. Gairebé no hi ha coincidències i l’oposició que es va constituir contra l’heliport al Patapou tenia unes justificacions més sòlides, a banda de l’oposició del comú. No és aquest el cas a Tresoles.

I per si faltava algun detall més, el cònsol d’Ordino ha sortit en defensa de l’equipament fins el punt d’afirmar que a la seva parròquia el Govern podria trobar terrenys que s’adaptarien a les necessitats de l’heliport. També el cònsol d’Encamp s’ha posicionat a favor de la proposta que defensa el Ministeri d’Ordenament i, de moment, no hi ha cap informe que contradigui els que veuen aspectes positius als terrenys de Tresoles.

El Govern i els agents econòmics tenen la ferma convicció que l’heliport és necessari i que cal fer aquest projecte que tant s’ha retardat en el temps. Els estudis mostren que les línies d’aterratge i enlairament estan lliures d’obstacles i els aparells no sobrevolaran cap edificació.

Els propietaris de la futura urbanització de luxe de la Cabeca tampoc s’oposen, i per tant el projecte d’heliport té molts més suports que el del Patapou, que no en tenia cap. Tot fa pensar que per molta informació que es faciliti sempre hi haurà qui estigui disconforme. A més, tampoc en aquest cas l’oposició política és la mateixa que la que va esclatar contra el Patapou.