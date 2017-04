Editorial Uniformitat en la gestió de les escoles bressol

La reforma de les competències dels comuns ha posat sobre la taula un debat sobre el qual no hi ha una postura unànime per part de les corporacions locals: la guarderies han de seguir depenent dels comuns o se n’ha d’encarregar el Govern?

El Partit Socialdemòcrata (PS) és partidari que les escoles bressol passin a ser responsabilitat del Govern. La cònsol major d’Andorra la vella, Conxita Marsol, creu que es pot plantejar la creació d’un cos nacional d’educadors per donar servei a les escoles bressol comunals. És una discussió oberta i com sempre que s’hi planteja una reforma no és fàcil aconseguir harmonitzar totes les veus.

Per les característiques d’Andorra tampoc es tracta de mirar el model que tenen altres països, sinó analitzar quin sistema és el millor per a Andorra o si no és necessari fer canvis. S’ha de recordar que tradicionalment els comuns han exposat el cost que suposa cada plaça de guarderia al·legant que la tarifa que paguen els pares no cobreix el cost real. I això que les escoles bressol no són barates i que en alguns casos s’emporten un pessic important del salari d’un dels progenitors.

El PS demana que a les guarderies es faci una gestió més conjunta i compartida, amb un pla pedagògic únic i una sèrie de polítiques de coordinació. La capital veu amb bons ulls aquesta iniciativa que hauria de ser analitzada amb empatia per part del Govern, els comuns i els partits polítics.

Tenir una gestió de país permetrà acabar amb desigualtats existents en el funcionament de les escoles bressol del país, que tenen una funció primordial en una societat en la qual compaginar la vida laboral i familiar sembla una quimera.

És ara, en el marc de la negociació per modificar les competències quan s’han d’aplicar els canvis i avançar cap a un sistema més centralista encara que sigui, com apunta Conxita Marsol a títol personal, amb la creació d’un cos nacional d’educadors que permetria la gestió de la plantilla d’una manera més eficaç i útil per a les escoles bressol.