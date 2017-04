Editorial L’atenció psicològica per als nostres joves

Gemma Garcia, cap del Servei de Salut Mental, es va referir ahir a la feina que s’està fent des de la Consulta Ràpida d’Adolescents en Crisi (CRAC). Aquest servei, que està disponible a la Central, posa a l’abast de tots els nois i noies entre 12 i 30 anys un servei gratuït d’atenció psicològic perquè puguin expressar, preguntar, compartir o plantejar dubtes. L’ajuda és extensiva a familiars i professionals, i ja es porten comptabilitzades 52 intervencions a 16 joves. La psiquiatra va indicar que amb aquest servei tenen un lloc on poden parlar dels seus problemes de primera mà i els pot atendre un psicòleg que els ajuda a trobar la millor solució. Es tracta d’un servei més que s’ha posat en marxa des de l’àrea de Salut Mental. S’està treballant força i bé, i Garcia vol insistir en les millores i en una atenció ràpida. El sector dels joves mereix una atenció especial perquè les seves problemàtiques acostumen a ser molt diferents de les dels adults, i sovint no saben on es poden adreçar per trobar un assessorament que eviti que un problema és converteixi en una obsessió i que aquesta es faci més gran en el cervell del jove.

En general, segons els professionals la majoria dels trastorns en els adolescents es divideixen en dos tipus: emocionals i de comportament. Trastorns de l’ànim, de conducta alimentària (anorèxia, bulímia), l’anomenada crisi de l’adolescència (aïllament, agressivitat, rebel·lia, ansietat conflictiva en relació a la identitat i l’orientació sexual) i els trastorns per substàncies com l’alcohol o les drogues. I d’aprenentatge; dèficit d’atenció.

És important aquesta atenció especialitzada que no és encara prou coneguda i que s’hauria de donar a conèixer més entre aquells que en un moment donat poden necessitar del seu servei.