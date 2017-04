Editorial Accions per atreure més visitants en temporada d’estiu

S’ha de reconèixer que aquest any Andorra Turisme ha ideat una campanya de promoció del país com a destí vacacional ben original: El foraster, el programa d’èxit de Televisió de Catalunya, un scape show a Barcelona i a Madrid amb l’objectiu de guanyar un viatge al Principat i un Pekin Express a l’andorrana són algunes de les iniciatives més sonades que s’han preparat per convèncer el públic espanyol, català i francès perquè triïn Andorra com a objectiu de visita.



Les previsions, a més, són bones. Excel·lents. Turisme preveu un augment del turisme del 3% entre els mesos de juny i setembre, i quan es refereixen a turistes volen dir persones que pernocten, almenys, una nit al Principat. Als excursionistes, que venen un dia de passada, no se’ls ha comptabilitzat. L’objectiu final és ambiciós: arribar gairebé al milió de turistes durant el període estival.



Andorra ja té l’hivern guanyat, i cada vegada hi ha més gent que tria el Principat per fer una escapada d’estiu, per la seva oferta de natura, oci i cultura, amb el romànic com a gran atractiu. Ara, però, comencem el mes de maig, un mes que és temporada baixa i que necessita d’un impuls per aconseguir un turisme molt més actiu. La nevada inesperada de finals d’abril potser atreu més d’un a venir a tocar neu. En general, però, entre el final de la temporada d’hivern i l’inici de la d’estiu sempre hi ha un breu període durant el qual es punxa.



Andorra Turisme continua fent grans inversions –2,2 milions d’euros per a la campanya d’estiu– per situar el país en el mapa de les destinacions turístiques a tenir en compte. Les iniciatives originals hi contribueixen i transmeten una imatge de modernitat i de saber fer que no es poden ignorar.