Editorial La història de l’heliport nacional acaba a Encamp

Encamp és el final del trajecte per al projecte d’heliport nacional. El ministre d’Ordenament, Jordi Torres, ho va deixar anar ahir un altre cop: si no es fa a la unitat d’actuació Tresoles no hi haurà cap altre proposta i desistirà de construir aquest equipament. Con ja va avançar aquest rotatiu, Torres va assegurar que els helicòpters no sobrevolaran ni la central de FEDA ni la zona urbana de la vall central, ja que per anar en direcció sud passaran per sobre del bosc de la Plana. Aquesta és una de les màximes preocupacions de la plataforma que s’ha erigit contra el projecte, amb la qual el ministre està disposat a reunir-se per facilitar la informació que se li reclami. El titular d’Ordenament va aprofitar la trobada amb la premsa per tranquil·litzar la població. Els helicòpters no sobrevolaran la central de FEDA, i tampoc la zona urbana d’Escaldes-Engordany i Andorra la Vella, ja que la trajectòria s’ha establert per damunt del bosc de la Plana. En sentit nord –cap a França– tampoc hi haurà impacte sobre cap zona habitada, però la darrera paraula la tindran els tècnics francesos, els mateixos que van fer la primera avaluació de l’emplaçament.

Torres es mostra hàbil amb aquesta decisió, perquè si els tècnics es posicionen favorablement dificílment es podrà posar en dubte les seves capacitats i serà molt complicat bastir-se d’arguments amb els quals rebatre l’informe dels francesos.

És important també que des del ministeri es transmeti una transparència total per evitar que hi hagi interrogants. De moment s’està donant la informació perquè tothom pugui tenir les pròpies conclusions sense especular. Malgrat les reticències d’aquest grup de ciutadans, el projecte d’Encamp té un ampli suport institucional i, tal com dèiem, dependrà de l’opinió definitiva dels tècnics francesos.