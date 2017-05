Editorial La nova cara de les compres a Andorra

Ahir es va presentar el projecte d’unió (simbòlica si es vol) de les avingudes Meritxell i Carlemany. És un projecte llargament esperat per molts que servirà per endreçar una mica la ciutat i alhora intentar que el turista pugui passejar tranquil·lament per la principal artèria comercial del país, com fins ara, és cert, però per alguna cosa n’han dit embelliment.



Andorra no només són compres, ni només ho són a aquestes dues avingudes, però ningú pot negar que a l’imaginari col·lectiu aquests dos són els carrers que els venen al cap a molts dels que han estat a Andorra quan senten el nom del país. Són la nostra Cinquena Avinguda, els nostres Camps Elisis o el nostre carrer Pelai.



Els dos comuns han fet esforços per arribar a un acord, cada parròquia té els seus lògics objectius i al final l’una vol que els turistes de l’altra vagin cap al seu terreny i a la inversa, però el front comú pot ser molt útil pel país. Pot ser un revulsiu per a la imatge de compres d’Andorra, i alhora per com els mateixos comerciants afronten el futur. Vivand, al seu dia, va ser molt qüestionat, però han anat passant els anys i veient la patxoca que feia la setmana passada, amb sol, gent passejant i terrasses plenes ningú pot negar que no ha donat vitalitat a la zona.



Ara caldrà pensar com fer-ho perquè aquestes avingudes no hi surtin guanyant a costa dels carrers adjacents, que els comercials hi estiguin a gust i que els veïns s’hi trobin bé.



D’aquí a 10 setmanes l’empresa a qui s’ha adjudicat l’embelliment presentarà el projecte definitiu d’embelliment de les dues avingudes i es començarà a traçar el nou eix comercial del país.