Editorial Un cos de proximitat valorat pels ciutadans

La unificació del cos de circulació ha estat la principal proposta per part del cap de Govern, Toni Martí, en el parlament que va fer ahir en motiu de la festa dels agents de circulació. Martí, com ja va dir fa dos anys, considera oportú unificar el cos per fer-ne un de nacional que faciliti la utilització d’un criteri d’utilitat i que permeti la mobilitat entre parròquies.

Està clar que l’agent de circulació és una figura molt propera al ciutadà, que el veu com una autoritat que exerceix altres accions a banda de les relacionades exclusivament amb la circulació. La llei que regula el funcionament del cos ja té 12 anys, i per tant les necessitats no són les mateixes. Els agents comunals es troben sovint en situacions perilloses o de risc i, encara que no sigui missió d’ells, no poden evadir-se quan del que es tracta és d’ajudar al ciutadà. L’ús de la porra o d’un altre element de defensa o de dissuasió és un debat que no s’acaba de resoldre, doncs els agents de circulació no es poden equiparar –com es fa a vegades de forma errònia– amb la policia municipal que actua en els municipis espanyols.

Els agents de circulació no només posen multes, sinó que ajuden a fer més còmode el dia a dia. Si finalment s’acorda que puguin anar equipats amb una porra suposarà un canvi substancial respecte a la situació actual. Es tracta d’una proposta delicada que no és gens fàcil.

D’altra banda i sobre la proposta de facilitar la mobilitat entre parròquies a través d’un cos nacional, a priori sembla una idea positiva que pot aconseguir una major eficàcia de cada agent, tot i les reticències inicials de alguns comuns. Des de fa anys que s’afirma que s’ha de treballar per mancomunar serveis, i en matèria de circulació aquesta possibilitat no s’ha de descartar.