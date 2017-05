Editorial Una candidatura conjunta que té molta força

Andorra torna a trucar a les portes de la Unesco, aquest cop de la mà de la Seu d’Urgell i Foix. Es tracta d’una candidatura a patrimoni cultural de la Unesco que el Principat podria liderar amb 11 monuments i en què hi hauria també el castell de Foix i la catedral de la Seu d’Urgell. L’objectiu és que el 2019 aquesta candidatura es pugui proclamar coincidint amb els 600 anys del Consell de la Terra.

El romànic en concret i el patrimoni en general són valors desaprofitats. El 30 de novembre de l’any 2000 la Unesco va declarar el conjunt romànic de la vall de Boí patrimoni de la humanitat. El resultat és que les esglésies romàniques de la vall han duplicat el nombre de visitants i han rebut milions d’euros d’inversió pública. L’aposta és, per tant, una iniciativa que serveix per blindar i recordar el passat i alhora enforteix el turisme.

En el projecte hi trobem el Castell de Foix, al departament de l’Arièja, la Catedral de la Seu i les esglésies d’Andorra, totes construccions romàniques dels voltants del segle XII, quan es van signar els Pariatges, els documents jurídics que van constituir la creació del Principat per acord entre el comte de Foix i el bisbe d’Urgell, que en van esdevenir els coprínceps.

El fet de tractar-se d’una candidatura transfronterera dona punts al projecte, tot i que queda feina per fer. Per exemple resulta sorprenent que encara hi hagi alguns monuments que no tenen un entorn de protecció, i no serà per falta de temps per resoldre aquesta qüestió, sense la qual difícilment la Unesco es pronunciarà a favor de la candidatura conjunta.

S’ha de ser optimista i pensar també que si s’aconsegueix la declaració, aquesta serà rebuda amb més entusiasme que la de la Vall del Madriu i que les esglésies estaran obertes perquè puguin ser admirades.